Sex bei Olympia? Vonn: "Ich hatte kein Glück"

Es war eines der Aufreger-Themen der Olympischen Spiele 2018. Nachdem mehr als 110.000 Kondome erfolgreich an den Mann und die Frau gebracht wurden, fragte sich die ganze Welt, was in den Betten des Olympischen Dorfs eigentlich so abgeht.

Gab es bei den Spielen etwa wüste Orgien? US-Skisuperstar Lindsey Vonn hat davon nichts mitbekommen - zu ihrem großen Bedauern. "Du müsstest du eine andere fragen, die vielleicht Glück hatte", erklärte die 33-Jährige jetzt im Interview mit TMZ. Pikanter Nachsatz: "Ich hatte kein Glück."

Was aus ihrem olympischen Valentinstag-Date wurde, dass sie sich mit einem Post in den sozialen Netzwerken ergattern wollte, verriet Vonn nicht. Trotz der "Hilfe" von Biathlon-Star Martin Fourcade (Hier geht's zur Story) dürfte sie der Pfeil von Armor dabei verpasst haben.

"Trockenes Dorf": Snowboard-Star vermisste Alkohol



Dafür packte Snowboarder Mark McMorris mit der Wahrheit über das Leben im Olympischen Dorf aus. Laut dem Kanadier ging es dort nämlich einfach nur "lahm" zu. "Es ist ein 'trockenes' Dorf, wenn du so willst", verriet der Bronzemedaillen-Gewinner. "Kein Alkohol und auch sonst waren wir auf dem Trockenen."

(red.)