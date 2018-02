Shoppt "Tante Gucci" heute wieder Edelmetall?

Für die Speed-Damen wird es ernst! Um 3 Uhr steigt bei den Olympischen Winterspielen die Königsdisziplin – die Abfahrt!

In der Favoritenrolle ist freilich Lindsey Vonn. "Ich bin hier, um zu gewinnen. Es geht um alles oder nichts", sagt die Siegerin von 81 Weltcup-Rennen. Geht es nach den heurigen Resultaten, heißt ihre größte Gegnerin wohl Sofia Goggia (It).

Doch im Training zeigten auch die ÖSV-Ladies auf. Ramona Siebenhofer fuhr im ersten Testlauf auf Rang zwei und markierte bei der letzten Übungsfahrt (mit Torfehler) Bestzeit. Stephanie Venier schwang im zweiten Probegalopp als Schnellste ab.

"Tante Gucci" gut in Schuss

Die Tirolerin setzte sich in der internen Quali unter anderen gegen Anna Veith durch. Ein gutes Omen? Bereits bei der WM in St. Moritz musste Venier in die Vorausscheidung – und nahm den Platz des Superstars ein. Damals zog Veith freiwillig zurück. Venier, die im Team den Spitznamen "Tante Gucci" genießt (hier lesen Sie, woher das kommt), dankte es mit der Silbermedaille.

Startnummern des ÖSV-Quartetts

"Mir macht das Skifahren wieder extrem Spaß. Ich habe ein gutes Gefühl aufgebaut und den Schnee hier mag ich", erklärt Venier. "Das Rezept ist, dass man den Ski laufen lassen muss und die richtige Abstimmung findet. Ich möchte beim Rennen alles geben und locker auf dem Ski stehen."

Neben Venier (Starnummer 11) und Siebenhofer (12) gehen für Österreich auch Cornelia Hütter (1) und Nicole Schmidhofer (17) ins Rennen.

"Heute" tickert das Rennen wie gewohnt live.

(red.)