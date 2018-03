Silber-Veith zeigt OP-Foto von ihrem geöffneten Knie

Anna Veith so privat wie noch nie! Die Salzburgerin kam aus Südkorea mit der zweiten Olympia-Medaille nach Hause, holte im Super-G Silber – nur von Sensationssiegerin Ester Ledecka geschlagen.

Das Olympische Edelmetall ist für die 28-Jährige die Krönung ihres Comebacks, Lohn für die harte Arbeit nach Operationen an beiden Knien. So blickt Veith auf Instagram in die letzten vier Jahre zurück. Wer sich durch die Instastory klickt, wird schnell bei dem OP-Bild landen. Es zeigt Veith beim Eingriff nach dem Kreuz- und Seitenbandriss 2015.

"Olympia ist vorbei und das ist meine Geschichte von Sotschi nach Pyeongchang. Von Gold zu Silber. Vom Himmel in die Hölle. Von Schmerzen zum Glück", kommentierte die Salzburgerin. "Ich bin nach alldem einfach nur dankbar", so die Salzburgerin.

