Stadlober wirft Silber weg, Papa flippt live im TV aus

Am letzten Tag der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang ereignete sich ein österreichisches Sport-Drama. Teresa Stadlober war über 30 Kilometer Langlauf der Damen drauf und dran, die Silber-Medaille zu erobern.

Rund zehn Kilometer vor dem Ende bog sie plötzlich falsch ab. Das Blackout kostete ihr die Medaille.

Papa Alois, früherer Langläufer, konnte es verständlicherweise gar nicht fassen. "Verdammt noch einmal", brüllte er in der ORF-Kommentatoren-Box. Er kritisierte seine Tochter live im TV für ihren "dummen Fehler".

"Ich kanns mir auch nicht erklären. Jetzt bin ich eh schon mehr als drei Tage da, wenn ich jetzt die Strecke immer noch nicht kenne ...", sagte Stadlober in einem ersten Statement. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Eine Medaille wäre sicher möglich gewesen."

Gold ging an die Norwegerin Marit Björgen, Silber an Krista Parmakoski aus Finnland, Bronze an Stina Nilsson aus Schweden.

