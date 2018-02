Verletzungs-Drama! Gut muss Olympia abbrechen

Auch die Abfahrt in der Nacht auf Mittwoch stillte Lara Guts Verlangen nach einer Goldmedaille nicht. Nach dem Super-G hatte die Schweizerin gehadert und geweint. Sie habe nicht das Gefühl, dass es ihr je reichen wird.

Nach der Abfahrt war die Gefühlslage eine um Welten bessere. Erstens weil die Erwartungen – allen voran die eigenen – an ihre Lieblingsdisziplin, den Super-G, höher gewesen waren. Zweitens, weil ihr die Tatsache, es nicht ins Ziel geschafft zu haben, weniger Schmerzen zufügen kann, als wenn sie erneut in einem Hundertstelkrimi den Kürzeren gezogen hätte.

Ohne Skibrille im Gesicht

"Wir sehen uns in vier Jahren", sagte die Tessinerin mit einem Lächeln, dafür ohne Skibrille im Gesicht. Am Samstag hatte sie ihre Tränen darunter versteckt. Der Ärger über das verpasste Tor nach dem ersten Drittel der Fahrt war so gut wie verflogen.

Vor Rennhälfte war Gut nach einem Sprung an einem Tor vorbeigefahren, das später auch Teamkollegin Jasmina Flury zum Verhängnis wurde. Gut erlitt einen Schlag in das linke Kniegelenk, der schließlich zum Ausscheiden führte. Sie konnte in der Folge aber problemlos ins Ziel fahren."Im Ziel denkst du schon kurz: Verdammt, es ging wieder nicht und es war nicht gut genug. Aber das legt sich."

Der Muskel streikte

Ein Stück weit vielleicht auch ihrem operierten Knie zuliebe versuchte Gut nicht, das nächste Tor auf Biegen und Brechen zu kriegen. "Der Muskel hat plötzlich zugemacht. Ich habe gesehen, dass ich nicht mehr herankomme. Also habe ich losgelassen. Nach vier Jahren nur 30 Sekunden fahren zu dürfen, ist nicht schön. Irgendwann wird sich die Enttäuschung bemerkbar machen", war sich Gut sicher.

Die ärztliche Untersuchung am Nachmittag zeigte, dass soweit klinisch beurteilbar, keine wichtige Struktur verletzt wurde. Eine kurze Regenerationsperiode sei aber jetzt nötig, um den weiteren Verlauf der Saison nicht zu gefährden. Gut wird daher nicht bei der Olympia-Kombination vom Donnerstag antreten. Dies teilte Swiss Olympic am Mittwoch mit.

(Heute Sport)