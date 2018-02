Verrückt! Simpsons sagten Olympia-Gold voraus

Donald Trump als US-Präsident! Noch bevor der streitbare Milliardär selbst einen Gedanken daran verschwendet hatte, war er in der TV-Kultserie "Simpson" bereits der mächtigste Mann der Welt.

Oder dass etwa der Magier Roy (bekannt aus "Siegfrid & Roy") von einem seiner weißen Tiger attackiert wird – bei den "Simpson" passierte dies bereits zehn Jahre vor dem tatsächlichen Unglück.

Jetzt haben sich die "Simpson" wieder als wahre Propheten bewiesen.

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang holten die US-Athleten im Curling sensationell die Goldmedaille. Im Finale rangen sie dabei den großen Favoriten Schweden nieder. Curling-Gold für den krassen Außenseiter USA bei Olympia? Das gab es bereits den "Simpsons"! In einer 2010 ausgestrahlten Folge "curlten" sich Marge und Homer ebenfalls zur Goldmedaille bei den Spielen – in einem Finale gegen, wie kann es anders sein, Schweden. (siehe Video oben)

Wer also wissen will, was die Zukunft mit sich bringt, sollte fleißig "Simpsons" schauen.

(red.)