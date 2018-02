Video: NBA-Legende Shaq O'Neal im Curling-Fieber

Normalerweise kommentieren Shaquille O'Neal und Kenny Smith als Experten die Spiele der NBA. Doch die Basketball-Ikonen sind auch im Olympia-Fieber. In einem lustigen Video messen sich die Legenden mit einem Curling-Team aus Atlanta.

Es ist immer das heimliche Main-Event bei Olympiaschen Spielen, auch in Pyeongchang 2018 begeistert Curling die Fans in der Halle und vor den TV-Geräten. Stoßen, Wischen, Punkten!

Auch Shaq und The Jet haben sich in den Bann des Eissports ziehen lassen. In einer Folge von "Outside the NBA" versuchten sich die Basketball-Legenden beim Curling. Ehrlich gesagt haben die beiden bei ihren Dunks früher bessere Figur gemacht, aber das Video sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

(pip)