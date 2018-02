Vier Sekunden Rückstand, Hirscher verpasste Tor

Am Donnerstag absolvierten die Speed-Asse das erste Training auf der Olympia-Piste in Jeongseon. Titelverteidiger Matthias Mayer fuhr beim ersten Abfahrts-Test auf Rang vier, Max Franz wurde Sechster. Marcel Hirscher, der sich für die Kombination vorbereitet, hatte knapp vier Sekunden Rückstand auf die Top-Zeit des Kanadiers Manuel Osborne-Paradis.

Umfrage Was räumt Marcel Hirscher bei Olympia ab? 1 Gold! Er krönt seine Karriere.

3 Gold! Es werden Hirscher-Spiele!

2 Gold! Im Slalom und Riesenslalom ist er unschlagbar.

Kein Gold! Hirscher zeigt Nerven.

Keine Medaille! Hirscher geht komplett leer aus.

Hirscher war zufrieden mit seiner Fahrt, schreckte seine Trainer und Fans aber mit einem kleinen Hoppala im oberen Teil. "Es war kein Moment, wo ich mir dachte, 'Alter, was tust du jetzt, und was sollst du jetzt machen'. Ich habe meinen Plan umsetzen können. Was oben abgegangen ist, weiß ich nicht, ich fand keinen Boden mehr, weil es so geschlagelt hat", sagte er im APA-Interview.

Hirscher hatte ein Tor verpasst, war damit aber nicht allein. Viele andere Fahrer legten ein paar Extra-Schwünge ein oder kürzten unfreiwillig ab.

Die wichtigsten Zeiten des ersten Trainings:



1. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:40,45

2. Kjetil Jansrud (NOR) +0,31

3. Mauro Caviezel (SUI) +0,45

4. Matthias Mayer +0,75

5 Brice Roger (FRA) +0,92

6. Max Franz +0,94

7. Bryce Bennett (USA) +0,98

8. Carlo Janka (SUI) +1,06

9. Maxence Muzaton (FRA) +1,14

22. Vincent Kriechmayr +1,88

28. Hannes Reichelt +2,08

46. Marcel Hirscher +3,93

51. Marco Schwarz +4,35

