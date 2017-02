Keine Organverletzungen Ski-Exot zur Beobachtung auf Intensivstation

Eine WM-Abfahrt ohne die startbereite Anna Veith? Eigentlich fast undenkbar. Am Sonntag könnte das aber Wirklichkeit werden. Das Abfahrtstraining am Donnerstag erhöhte den Druck auf die Doppel-Weltmeisterin von Vail/Beaver Creek gewaltig. Mit Ramona Siebenhofer ist nun auch das dritte von vier Tickets im ÖSV -Team vergeben.Siebenhofer wurde im Training starke Fünfte und qualifizierte sich in der internen Ausscheidung damit für Sonntag. Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer und Christine Scheyer hatten ihren Startplatz ohnehin schon in der Tasche. Dahinter ist nun aber ein Rennen um den letzten verbliebenen Platz entbrannt. Und dabei scheint Veith nicht in der Pole Position zu stehen.Stephanie Venier wurde am Donnerstag nämlich Neunte und hielt die beiden anderen Kandidatinnen Veith und Tamara Tippler auf Abstand. Tippler beendete die Einheit auf Rang 15, für Veith setzte es mit dem 23. Platz eine herbe Klatsche. Der Grund dafür ist mit dem Comeback nach langer Verletzungspause kurz vor der WM schnell gefunden. Die Zeit, um ihre Abfahrts-Form zu finden, läuft dem Aushängeschild der ÖSV-Ladies aber davon.Am Samstag steigt das letzte Training, danach gibt es einen Trainerentscheid, wer am Sonntag neben Schmidhofer, Scheyer und Siebenhofer an den Start gehen darf. Veith muss zittern und womöglich auf den Bonus ihrer vergangenen Erfolge hoffen. "Ich weiß, wie es geht, bin eine Rennfahrerin und kann mich in Rennen weit mehr überwinden. Das wissen auch die Trainer und das sollte man abwiegen", übt sich die 27-Jährige in Überredungskunst.Die sportlichen Leistungen sprechen derzeit aber für Venier. Der Ausfall im Super-G, das nicht zufriedenstellende Training - für Superstar Anna Veith wird es eng!