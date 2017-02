Große Party im Kulmpark Ski-WM 2017 in St. Moritz feierlich eröffnet

476 Tage nach ihrem Horror-Sturz will sie ihr Comeback mit einer Medaille krönen. "Das wäre eine Sensation." Aber: Anna war in St. Moritz noch nie besser als Dritte – bei 15 Starts. Ihr Glücksbringer ist Ehemann Manuel, der extra anreiste."Er bringt mir immer Glück. Dieses Mal muss es besonders viel sein", grinst Anna. "Heute" verriet sie, dass sie in der Nacht immer noch Schmerzen am verletzten Knie hat. Am Dienstag heißt es: "Auf die Zähne beißen." Top-Favoritin ist die dreifache Saisonsiegerin Lara Gut. Auch sie ist lädiert.War zuletzt in Garmisch auf Platz vier. "Ich bin ein Profi geworden, kann hier auch siegen", sagt sie. Startnummer: 8."Ich bin schmerzfrei", sagt unsere einzige Saisonsiegerin (Abfahrt), die mit Nummer 30 startet. "Im Training lief es gut.""Steirerblut ist keine Nudelsuppe! Ich greife mit Nummer 10 voll an. Es geht nur um Medaillen." Bester Saisonplatz: 19.In Garmisch starke Zweite, am Dienstag als Dritte am Start. "Mir taugen die Wellen hier. Ich habe das Auge für die beste Linie."