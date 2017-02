Das große Quiz Wie gut kennen Sie Österreichs Ski-Ass Marcel Hirscher?

?3 in a row! Speechless... ???#stmoritz #89 #weareskiing #verleihtflügel #IWILL #championstrainwithtechnogym #startenstattwarten? Ein Beitrag geteilt von Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) am 19. Feb 2017 um 5:48 Uhr

Gleich gut wie 2003! Alle österreichischen Medaillen-Gewinner im Überblick

Hirscher und Feller Gold und Silber! Österreich im Medaillen-Rausch

WM-Slalom der Herren Marcel Hirscher (Foto: GEPA pictures)

Bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge drei Medaillen. Das gab´s noch nie. Marcel Hirscher trug sich mit Gold im Slalom einmal mehr in die Geschichtsbücher ein.Der Dank ging daraufhin an seine zahlreichen Helfer. "Ich kann nur so schnell fahren, wie mein Team gut ist. Danke an das ganze Team. Danke an die Familie, meine Freundin, danke an meinen Hund. Ski fahren ist einfach mehr als nur blaue und rote Tore." Die Erleichterung war dem Salzburger anzusehen. "Das war befreites Skifahren. Der Knoten ist geplatzt." Seit Weihnachten 2011 ist der Cockerspaniel "Timon" an der Seite des besten Ski-Fahrers der Gegenwart.Zeit für Zweifel gab es auch trotz der enttäuschenden Leistung im Super-G nicht. "Man steht jeden Tag auf den Skiern und spürt, dass man es kann." In der Kombination haderte der Salzburger noch mit den Hundertstel, gerade einmal eine einzige Hundertstelsekunde fehlte zu Gold. Doch die Enttäuschung darüber war wie weggeblasen. "Glückspilz marcel. Diesmal war das Glück auf meiner Seite", freute sich der fünffache Gesamtweltcupsieger.