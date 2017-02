Entscheidung gefallen Herren-Abfahrt wird am Sonntag nachgeholt

"Er hat zu mir gesagt, dass ich weg bin, wenn wir am Samstag keine Medaille machen. Also bin ich wohl weg", lacht Puelacher. Fest steht: Trotz Wetterproblem rennt im Österreichischen Ski-Team der Schmäh."Wir hatten auch oben am Start, als wir gewartet haben, unsere Gaudi", sagt Puelacher. Weniger lustig war die Situation für die Läufer mit frühen Startnummern. Einer davon: Max Franz. "Es ist oben ein bisserl kühl geworden, deshalb sind wir dann in den Container weiter unten gefahren", erklärt der Kärntner, der stets auf Abruf war. "Ich habe mich sicher sechs oder sieben Mal an- und ausgezogen heute."