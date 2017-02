Es wird eng Anna Veith muss um die WM-Abfahrt bangen

Nebelschlange Dieses Wetterphänomen spuckt den Speedfahrern in die Suppe

Keine Organverletzungen Ski-Exot zur Beobachtung auf Intensivstation

Das verkündete der ÖSV am Donnerstagnachmittag via Twitter. Damit ist Romed Baumann am Samstag zum Zusehen gezwungen, obwohl er im letzten Training mit dem fünften Platz eine gute Figur machte. Die Top-Zeit von Vincent Kriechmayr und Matthias Mayers dritter Rang im Training verhinderten allerdings seinen Start. Reichelt und Franz waren schon im Vorfeld gesetzt.