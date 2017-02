Kein zweites Madonna bei der WM Hirscher kann aufatmen! Drohnenverbot über St. Moritz

Sogar Hubschrauber steht parat Marcel Hirscher schleppt halbe Tonne Material zur Ski-WM

Alle Disziplinen im "heute.at"-Check Das sind unsere Medaillen-Hoffnungen in St. Moritz

Die rot-weiß-rote Katze ist also aus dem Sack: In der ersten Medaillen-Entscheidung im Super-G am Dienstag (ab 12:00 Uhr im Live-Ticker) hat der ÖSV seinen Damen-Kader verkündet. Nach den letzten Trainingseinheiten entschied man sich für Anna Veith (Titelverteidigerin), Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler und Stephanie Venier.