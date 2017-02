Der ÖSV-Kader für St. Moritz Anna Veith: Abfahrt*, Super-G, Riesentorlauf (Foto: GEPA pictures/ Harald Steiner)

Die beste Riesentorlauf-Spezialistin ist schneller als einer der stärksten Techniker des Landes? Am Papier ja, bei genauerem Hinsehen nein. „Einige werden sagen, es ist eine Ausrede, aber es ist so: Die Männer-Ski und die Damen-Ski sind vom Radius her komplett unterschiedlich zu fahren. Das ist wie 100:1. Vor allem, wenn der Kurs ein bisschen mehr aus der Richtung geht.“Genau das wurde im Training simuliert. „Ich wollte Material testen. Dass man sich dabei gegen eine Dame, die gut Riesentorlauf fährt, schwer tut, wussten wir schon vorher. Es war nicht das erste Mal, dass uns die Damen nahe an die Pelle rücken. Aber wie gesagt, dass sollte man relativ sehen.“Eines will Feller noch loswerden: „Die Tagesbestzeit habe ich mir am Ende aber dann doch gesichert.“Erich Elsigan, St. Moritz