Dabei nützte Kriechmayr seine Startnummer eins ideal, setzte mit einer starken Linie eine starke Bestzeit ins Ziel, an der sich bis zur Nummer neun alle Ski-Asse die Zähne ausbissen. Topfavorit Kjetil Jansrud übernahm die Führung, Landsmann Aleksander Kilde landete mit einem Patzer über den letzten Übergang hauchdünn dahinter.Doch dann kamen die Kanadier. Erik Guay lieferte eine taktische Meisterleistung, dosierte über die Schlüsselstelle Mauer-Sprung und holte sich überraschend die Goldmedaille. Guay verwies Jansrud um 46 Hundertstel auf Rang zwei. Mit der Nummer 26 fuhr Manuel Osborne-Paradis als Dritter aufs Stockerl. "Das ist eigentlich nicht meine Spezialdisziplin", lachte der Kanadier.Für Guay war es die zweite WM-Goldene nach Garmisch 2011 (Abfahrt)."Erik hat es mit 45 Hundertstel Vorsprung einfach verdient. Ich könnte nicht besser fahren", gratulierte der zweitplatzierte Norweger im Ziel.Kriechmayr fehlten schließlich 34 Hundertstel aufs Podest. Die weiteren Österreicher enttäuschten. Hannes Reichelt kam auf Rang zehn, Max Franz mit einem schweren Patzer auf den 13. Rang. "Blöd gegangen. Das war der gleiche Fehler wie gestern im Training", ärgerte sich der Kärntner. Marcel Hirscher kam auf dem zügig gesetzten Kurs nicht ins Spitzenfeld. "Ich hab vieles probiert, rausgeschaut hat dabei gar nichts." Matthias Mayer schied aus.1. Erik Guay (CAN) 1:25,382. Kjetil Jansrud (NOR) +0,453. Manuel Osborne-Paradis (CAN) +0,514. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,545.(AUT) +0,886. Alexis Pinturault (FRA) +0,90weiters: +10.(AUT) +1,0913.(AUT) +1,3721.(AUT) +2,05Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.