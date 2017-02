Lindsey Vonn Klicken Sie sich durch die Karriere-Diashow von Lindsey Vonn! (Foto: GEPA pictures)

Lindsey Vonn holt sich ihre Abfahrts-Kugel Lindsey Vonn holt sich ihre Abfahrts-Kugel in St. Moritz persönlich ab. (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram)

: 1,3 Millionen Facebook-Fans, eine Million auf Instagram. Wie machen Sie das?: "Ich lasse die Leute einfach gerne an meinem Leben teilhaben. Mir ist das wichtig. Sie sollen sehen, dass ich nicht nur eine Skiläuferin bin, sondern auch abseits der Piste ein Leben habe."Die Deutsche Christina Geiger gewann mit Playboy-Fotos viele Fans – auch für Sie denkbar?: "Ich habe schon freizügige Fotos gemacht, für den Playboy reicht mein Selbstvertrauen aber nicht.": Seit ein paar Monaten zeigen Sie sich mit Freund Kenan. Wann läuten Hochzeitsglocken?"Das ist noch kein Thema. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal heirate. Ich bin happy.": Sie sind 32 Jahre als. Wie lange geben Sie noch auf der Piste Gas?"Ich brauche das Skifahren wie die Luft zum Leben. Ich bin vielleicht körperlich alt, im Herz aber noch jung und motiviert. Ich bin einfach noch nicht bereit, mit dem Sport aufzuhören.": Ihr Körper würde sich aber bedanken. Sie fahren mit einer Metallplatte in ihrem rechten Arm."Ich vertraue der Forschung. In ein paar Jahren ist die Medizin hoffentlich so weit, dass ich zwei superneue Knie und einen neuen Arm bekommen kann. Das Metall kommt jedenfalls erst nach der Karriere wieder raus."Brauchen Sie noch Ihre Medikamente gegen Depressionen?"Ja, du kannst sie nicht einmal nehmen und dann nicht."