Hirscher und Feller Gold und Silber! Österreich im Medaillen-Rausch

"Es ist einfach unglaublich. Ich muss mich schon zamreißen, dass ich sprechen kann. Gestern habe ich fast geweint, weil es mir ins Kreuz wieder eingeschossen ist. Mein Therapeut ist extra im Mitternacht aus Salzburg gekommen, um mich fit zu machen", erklärte der emotionale Feller.Endlich gelangen Feller auch einmal zwei nahezu fehlerfreie Läufe: "Das Rennen Der Lauf an sich war gar nicht so schwierig. Es hat nur volle Attacke geheißen. Am Ende habe ich gezittert, ob es für eine Medaille reicht, natürlich wäre ich gern mit allen drei Teamkollegen am Podium gestanden, aber ich freue mich auch für Felix Neureuther, der ist fast wie ein Kollege."Der Schlüssel zum Erfolg war ein ganz alltäglicher Gegenstand, das verriet Feller nach seiner Sensations-Medaille: "Mein Betreuer hatte einen Glückssocken eingesteckt, der hat mich zur Medaille getrieben"