Gold und Silber für die Schweiz Bronze für Michaela Kirchgasser in der WM-Kombination!

Entscheidung getroffen Anna Veith verzichtet auf die WM-Abfahrt

Zuvor schockte am Freitagvormittag die Meldung über Marcel Hirschers Erkrankung die österreichischen Ski-Fans. Er muss mit Fieber und Gliederschmerzen das Bett hüten. Zudem grassiert allem Anschein nach ein Virus im WM-Ort. In den vergangen Tagen gab es immer wieder Meldungen über Krankheitsfälle im Starterfeld. So erwischte es unter anderem schon die ÖSV-Läuferinnen Ricarda Haaser und Tamara Tippler.