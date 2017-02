Ein Bentley vor dem Nobelhotel Badrutt's Palace (Foto: Heute.at)

Immobilien-Anzeige in St. Moritz (Foto: Heute.at)

Die Suite kostet 16.000 €, am ersten WM-Wochenende ist das edle Haus ausgebucht. In den Bars sind Champagner-Mixgetränke der Renner. Willkommen im teuersten Wintersport-Ort der Welt. Hier trifft sich die Snow-Society.Aber nicht mehr so gerne wie früher. In den vergangenen zehn Jahren kamen ein Drittel weniger Gäste in das 5.000-Einwohner-Dorf, dessen Flughafen nur für Privatjets öffnet. Polo, Pferderennen am zugefrorenen See. Im Februar herrscht die höchste Promi-Dichte.Wer immer leben hier will, braucht Geld wie Heu. "Heute" stieß beim WM-Lokalaugenschein auf diese Immobilie. Eine unspektakuläre 80-Quadratmeter-Wohnung (Ausrichtung Nord-West) unweit der Talabfahrt kostet 1,2 Millionen Schweizer Franken. Das sind 1,12 Millionen Euro. Wer noch einen Parkplatz dazu will, zahlt 60.000 Schweizer Franken (56.000 €) extra.