Entscheidung ist gefallen Marcel Hirscher geht auch im Team-Bewerb an den Start

"Im Weltcup bin ich natürlich lieber Zweiter, als bei der WM. Trotzdem fühlt sich Silber auch gut an. Gerade in der Kombination ist das Risiko doch ziemlich groß, da wäre es ziemlich blöd, wenn man sich verletzt", so Hirscher nach der Medaillen-Zeremonie.Hirscher blickte noch einmal auf die letzten Stunden zurück: "Mit ein bisschen Abstand betrachtet ist die Silbermedaille echt mega! Auch wenn man bedenkt, dass vor ein paar Tagen noch die Klomuschel mein bester Freund war. Natürlich denkt man im Zielraum auch an die eine Hundertstel, aber ich bin froh, dass ich früh fahren konnte, denn für die Abfahrer am Ende war es brutal zach.""Natürlich wünscht man sich, dass man mehrere Medaillen macht, mein realistisches Ziel war mindestens eine Medaille. Das befreit mich natürlich für den RTL und den Slalom. Das Minimalziel ist erreicht, aber es würde nicht dem Verlauf der Situation entsprechen, wenn nicht noch etwas dazu kommt", lautet Hirschers Kampfansage für die nächsten Rennen.