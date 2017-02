Große Party im Kulmpark Ski-WM 2017 in St. Moritz feierlich eröffnet

Am Dienstag bestreitet Hirscher das Abfahrtstraining, am Mittwoch sein erstes Rennen – den Super-G. Matthias Mayer sagt: "Hirscher ist der beste Skifahrer derzeit, er ist ein heißer Medaillen-Tipp."Marcel ist vorsichtig: "Ich habe gelesen, ich hole fünf Medaillen. Ehrlich gesagt: Ich wäre schon mit einer zufrieden." Hirscher spürt weniger Druck als bei den letzten Großevents. "Vor Schladming habe ich anders geschwitzt", sagt er.Vor allem der Schnee beschäftigt ihn. "Er ist gatschig. Ich weiß nicht, ob mir das liegt." Und die Kurssetzung im Super-G. Es steckt jener Italiener, der in Kitzbühel mehr eine Abfahrt steckte. "Die WM ist anders als der Weltcup. Alle geben mehr Gas." Auch er selbst. "Das Tralala interessiert keinen. Ich will ganz oben stehen."