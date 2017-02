Medaillen-Zeremonie mit Hirscher und Leitinger Roland Leitinger und Marcel Hirscher (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram)

Denn nach der Lauf-Niederlage gegen den Belgier Dries van den Broecke sah sich der Salzburger Spott und Häme ausgesetzt. "Ich habe mir nach dem Team-Bewerb echt gedacht: So wenig bin ich für Österreichs Sport wert? Das war irgendwie eine von hinten." Im ORF-Interview sprach der 27-Jährige seine Kritiker noch einmal an: "Ein paar sind jetzt sicher leister als vorher."Vor allem, dass die Leistungen im Weltcup plötzlich "vergessen" waren, störte den Salzburger. Schließlich ist der Hirscher auf dem besten Weg, Ski-Geschichte zu schreiben. Der sechste Gesamtweltcupsieg ist nur noch eine Frage der Zeit. "Ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt, was meine letzten sechs Jahre betrifft."Mit der dritten Einzel-Goldmedaille erlöste Hirscher auch eine zwölf Jahre andauernde Durststrecke des ÖSV. Seit 2005 gab es keinen rot-weiß-roten Riesentorlauf-Weltmeister mehr. Allein das bringt dem 27-Jährigen die größte Wertschätzung der rot-weiß-roten Ski-Fans.