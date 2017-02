„Es war nicht das erste Mal“ Feller erklärt: Darum war er im Training hinter den Damen

"Er ist fantastisch. Am stärksten ist er, wenn er unter Druck steht. Sein zweiter Slalom-Durchgang in Kitzbühel, als er von Rang neun noch zum Sieg gerast ist, war das Beste, was ich seit langem gesehen habe.""Er, da bin ich mir ziemlich sicher.""Nein, wir haben uns noch nie getroffen. Ich habe in Wahrheit noch keinen der aktuellen Läufer getroffen. Nicht Hirscher, nicht Kristoffersen, nicht Pinturault. Ich kenne nur ihre Namen.""Weil ich mir die Rennen lieber im Fernsehen anschaue. An der Strecke findet man mich nicht, mir sind da zu viele Leute, das ist nicht meine Welt. Voriges Jahr war ich beim Parallel-Bewerb in Stockholm – aber nur, weil ich wegen eines Interviews eingeladen war. Bei der WM in St. Moritz schaue ich mir auch keinen einzigen Bewerb live an.""Ja, sie wird den Rekord brechen. Nicht in diesem Winter, aber ich vermute im nächsten. Ein bisschen hängt es davon ab, ob eine der jungen Läuferinnen explodiert. Lindsey ist eine großartige Sportlerin – und die Presse hat bei ihr immer war zu berichten. Das ist perfekt.""Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ohne Motivation geht es nicht, das ist der wichtigste Turbo. Also musste ich die Ski abschnallen.""Ich tippe auf Kristoffersen. Er ist schwer zu schlagen, wenn er keinen Fehler macht. Aber es ist WM, da ist alles möglich. Ich habe auch Stefano Gross auf der Rechnung. Und Dave Ryding kann ebenfalls gewinnen, er fährt einen guten Schwung. Hirscher liegt ohnehin auf der Hand.""Er ist ein toller Skifahrer, das sieht man sofort. Er hat einen extrem kurzen Schwung, kann irrsinnig schnell um die Kurve fahren. Sein Style ist aber auch gefährlich, das haben wir heuer schon öfters gesehen.""Ja, bestellen Sie ihm bitte schöne Grüße. Ich habe früher oft mit ihm trainiert, hab ihn auch daheim besucht."