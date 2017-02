Riesiger Druck bei WM Blick in Marcel Hirschers Schatzkiste

Schlechte Vorhersage für Freitag Nebel! Wetter-Phänomen sorgt in St. Moritz für Chaos

Keine Organverletzungen Ski-Exot zur Beobachtung auf Intensivstation

Dabei tat Marcel alles, um beim Saison-Höhepunkt ja nicht krank zu werden. Er schüttelte seit Wochen keine Hände mehr. Beim ersten Medientermin in St. Moritz im "Tirol Berg" sagte er mehrmals, dass es zieht. Um sich nicht zu verkühlen, ließ er die Winterjacke an.Jetzt wurde er doch krank. Ist das Abfahrts-Chaos Schuld? Mehr als sieben Stunden dauerte das gestern Donnerstag durch Verschiebungen. "Das Training lief nicht perfekt. Wir haben die Fahrer zu früh vom Berg runtergeschickt. Ich entschuldige mich", meint FIS-Renndirektor Markus Waldner.Hirscher fuhr sogar zwei Mal vom Berg ins Tal ab. Erst nach 16 Uhr kam die endgültige Absage. "So etwas habe ich noch nie erlebt", meine ÖSV-Coach Andreas Puelacher. Marcel war verärgert nach dem langen Tag. Bereits am Abend fühlte er sich schlecht. In der Nacht konnte er nicht schlafen, kamen Fieber und Gliederschmerzen. Jetzt liegt er im Bett.