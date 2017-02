11:32 Christine Scheyer (AUT) kommt leider nur auf Rang 6 ins Ziel. (+0,94)

11:31 Lindsey Vonn (USA) verliert im mittleren Teil der Strecke Zeit und kommt auf dem 3. Platz ins Ziel (+0,45)

11:30 Elena Fanchini (ITA) hat heute keine Chance auf eine Medaille. Rang 7 (+1,54)

11:29

11:26 Ilka Stuhec (SLO) ist unglaublich schnell unterwegs - eine grandiose Fahrt! (-0,40)

11:24 Stephanie Venier (AUT) ist im oberen Teil noch schneller als Goggia und kann die Führung übernehmen! WAHNSINN! (-0,12)

11:22 Sofia Goggia (ITA) riskiert Kopf und Kragen und übernimmt die Führung! (-0,20)

11:22 Das ist schon eine mögliche Medaillen-Fahrt!

11:21 Laurenne Ross (USA) kann im oberen Abschnitt gut mithalten und übernimmt die Führung! (-0,46)

11:20

11:18 Tina Weirather (LIE) ist noch schneller untwergs als Wiles. Neue Führung! (-0,33)

11:16 Jacqueline Wiles (USA) gibt Vollgas und kommt auf Rang 1 ins Ziel. (-0,25)

11:10 Nicole Schmidhofer (AUT) eröffnet die Damen-Abfahrt in St. Moritz mit 1:34,61



11:03 Die Bedingungen sind derzeit großartig, die Strecke ist etwas eisiger geworden - das wird ein spannendes Rennen.

10:44 Die Jury hat gerade den Start um 11:15 Uhr bestätigt, es sieht wieder viel besser aus!

10:12 Vor zehn Minuten gab es noch tollen Sonnenschein, aber die Maloja-Schlange ist schon wieder im Anmarsch - Es gibt die Option, den Start auch nach unten zu verlegen

09:54 Sollte sich bei den Damen etwas nach hinten verschieben, dann wird die Herren-Abfahrt abgesagt. Dann würde das Programm ordentlich durchgemischt: Die abfahrt wäre dann am Montag, die Kombi am Dienstag und der Team-Bewerb am Mittwoch.



Noch sieht alles gut aus in St. Moritz, aber wir wissen ja, wie schnell es gehen kann.