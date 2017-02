Wegen Kamera-Unfall Hirscher und Schörghofer blieben am Lift hängen

Mehr in Kürze.Der zweite Durchgang des WM-Riesentorlaufs in St. Moritz startete mit Verspätung. Der Grund: der WM-Ort schrammte nur knapp an einer Katastrophe vorbei, bei einer Seilshow wurde das Tragseil einer Kamera gekappt, die Kamera donnerte ins Zielgelände, zum Glück gab es keine Verletzten.Im ersten Durchgang führte Marcel Hirscher das Feld an. Dahinter lauerte Philipp Schörghofer (+0.26) auf Rang zwei, vor Alexis Pinturault (+0.35). Roland Leitinger (+0.53) landete auf dem starken sechsten Platz. Manuel Feller wäre mit Rang 33 im zweiten Durchgang starberechtigt gewesen, verzichtete aber aufgrund von Rückenproblemen.