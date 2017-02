13:16 Leif Kristian Haugen (NOR) fährt auf Platz 3, Robin buffet (FRA) hat auch keine Chance - Platz 5 (+0,59)

13:16 Dave Chodounsky (NOR) setzt sich auf Platz 2 (+0,08)

13:12 Reto Schmidiger (SUI) fährt auf Platz 2 (+0,22)

13:11 Stefan Hadalin (SLO) demoliert die Bestzeit! (-0,83) Tolle Fahrt

13:10 Dominik Stehle (GER) ist gleich schnell wie Ärni - Ex Aequo-Führung!

13:09 Bei Jean-Baptiste Grange (FRA) wird's nix mit der Titelverteidigung - Platz 4 (+0,81)

13:06 Linus Strasser (GER) macht es spannend, hat's aber nicht gepackt! (+0,22)

13:04 Kombi-Weltmeister Lica Ärni (SUI) fährt gnadenlos und ist vorne! (-0,27)

13:03 Routinier Giuliano Razzoli (ITA) zeigt, wie es geht! Neue Bestzeit! (-1,24)

13:01 Marco Pfiffner (LIE) hat es ins Ziel geschafft! Platz 2 (+0,37)

13:00 Steffan Winkelhorst (NED) ist ausgefallen

13:00 Es geht los! Joaquim Salarich aus Spanien eröffnet den zweiten Durchgang

12:49 Und zack! Da sind wir wieder! Wir hoffen, Sie haben nicht eingefädelt in der Zwischenzeit! Jetzt geht's um die Wurscht! Gold, Silber und Bronze liegen parat und wollen nur abgeholt werden!

10:12 Ein Blick auf das Zwischenklassement lässt uns staunen: Im Moment gehören alle drei Medaillen den Österreichern. Marcel Hirscher führt vor Marco Schwarz und Michael Matt. Der große Dominator Henrik Kristoffersen liegt auf Platz 6, knapp dahinter lauert auch noch Manuel Feller auf Platz 7.



Um 13:00 Uhr geht's dann wirklich um Gold, Silber und Bronze, dann melden wir uns wieder.



Der Zwischenstand:

1. Marcel Hirscher (AUT) 46,43

2. Marco Schwarz (AUT) +0,43

3. Michael Matt (AUT) +0,48

4. Dave Ryding (GBR) +0,53

5. Mattias Hargin (SWE) +0,57

6. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,65

7. Manuel Feller (AUT) +0,67

10:09 Marcel Hirscher: "Der Lauf war super und hat sehr gut funktioniert. Auch mannschaftlich hat es super funktioniert. Die eigenen Kollegen werden heute zu den heißesten Konkurrenten."

10:07 Puh, Mattias Hargin (SWE) macht fast den Spielverderber, kommt dann aber "nur" auf Platz 5 (+0,57)

10:03 Ja bist du narrisch!! Matt holt sich Platz 3! Triple-Führung! YEAH!!

10:03 Jetzt kommt Michi Matt!

10:01 Stefano Gross (ITA) ist weit weg! Platz 9 (+0,97)

10:00 YES!! Schwarz holt sich Platz 2 (+0,43) Sehr fein! Eine rot-weiß-rote Doppelführung!

09:59 Gleich der nächste Österreicher: Marco Schwarz!

09:58 Alexis Pinturault (FRA) ist ausgeschieden!

09:57 Auf den letzten Metern hat er eine super Zeit hergeschenkt - Trotzdem ist es Platz 4 (+0,67)

09:56 Manuel Feller ist dran!

09:55 Der Russe fährt auf Rang 4 (+0,68) - Immerhin in Medaillenreichweite

09:54 Alex Khoroshilov (RUS) ist auch immer ein heißer Tipp

09:54 JAAAA! Mächtige Bestzeit für Hirscher! Genial! (-0,53) Was für eine Ansage!

09:53 Es wird ernst: Marcel Hischer ist am Start

09:51 Dave Ryding (GBR) schnappt Kristoffersen die Führung weg! Cooler Lauf vom Briten! (-0,12)

09:50 Der Schweizer setzt sich auf Platz 3 (+0,25)

09:49 Es wird laut im Ziel: Daniel Yule (SUI) ist gestartet

09:48 Im letzten Teilstück hat er sich gerade noch eine knappe Führung herausgeholt! (-0,11)

09:47 Henrik Kristoffersen (NOR) ist dran, wir sind gespannt

09:46 Felix Neureuther (GER) hat es besser erwischt! Neue Bestzeit! (-0,45)

09:45 Er hat es durch den selektiven Kurs geschafft - Die erste Zeit steht bei 47,64

09:40 Es geht los! Manny Mölgg (ITA) eröffnet das Rennen!

09:24 Nicht nur Marcel Hirscher könnten uns heute glücklich machen, auch Manuel Feller, Marco Schwarz und Michi Matt haben in dieser Saison schon aufgezeigt

09:18 Es wird brutal eisig heute, das liegt natürlich unserem Marcel Hirscher - Die Strecke ist pickelhart - Dafür hat der Trainer der Norweger den Kurs gesetzt - Alles angerichtet für einen tollen Slalom

09:17 Einen wunderschönen, guten Morgen!

05:31 Das Duell: Hirscher gegen Kristoffersen

Am letzten Tag der Ski-WM in St. Moritz steigt das mit Spannung erwartete Duell der beiden Edel-Techniker Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen. Der Salzburger kann nach Gold im Riesentorlauf befreit aufgeigen, auf Kristoffersen - noch ohne Medaille - muss mit dem Druck der Favoritenrolle umgehen können.



Dazu kommen gefährliche Außenseiter wie Dave Ryding, Manfred Mölgg oder Alexander Khoroshilow. Und natürlich die Österreicher. Vor allem Marco Schwarz war in den Trainingsläufen brandgefährlich.

05:24 Die wichtigsten Nummern:

1. Manfred Mölgg (ITA)

2. Felix Neureuther (GER)

3. Henrik Kristoffersen (NOR)

4. Daniel Yule (SUI)

5. Dave Ryding (GBR)

6. Marcel Hirscher (AUT)

7. Alexander Choroshilow (RUS)

8. Manuel Feller (AUT)

9. Alexis Pinturault (FRA)

10. Marco Schwarz (AUT)

11. Stefano Gross (ITA)

12. Michael Matt (AUT)

13. Julien Lizeroux (FRA)

14. Andre Myhrer (SWE)

15. Mattias Hargin (SWE)