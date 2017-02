12:07 Maria Pietilä Holmner fährt Schweden ins Viertelfinale! Es heißt also Schweden gegen Österreich im Viertelfinale!

12:06 Matthias Hargin zerfezt die Tore und hat Stefan Hadalin besiegt

12:04 Schweden legt gegen Slowenien vor!

12:04 Manuel Feller holt das 3:1! Österreich ist durch!

12:02 Kathi Truppe hat keine Probleme mit Mathilde Nelles!

12:00 Ja was ist denn da los? Dries Van den Bröcke hat Marcel Hirscher besiegt!

11:59 Und zack! Stephanie Brunner holt den ersten Punkt! Gegen Kim Vanreusel! Noch nie gehört? Wir auch nicht!

11:57 Österreich gegen Belgien? Da war doch mal was!

11:57 Red Course ready? Blue Course ready? Here we go!! Es geht los mit Österreich gegen Belgien!

11:46 Die Deutschen zittern übrigens vor der Slowakei - Felix Neureuther: "Zuzulova und Vlhova sind schon extrem stark auf der Damen-Seite und die Zampas sind auch schnelle Hund!"

11:45 Belgien sollte im Achtelfinale kein Problem sein für das ÖSV-Team - Danach wartet aber schon ein ganz harter Brocken:

11:31 Stephanie Brunner, Kathi Truppe, Ricarda Haaser, Manuel Feller, Michi Matt und Marcel Hirscher sollen es für unser Team richten. In Kürze geht's los!

11:31 In St. Moritz herrscht Kaiser-Wetter! Es ist alles angerichtet für den Team-Bewerb!

09:32 Spannung ist garantiert! Ab 12:00 Uhr geht's los! Sicherlich auch zu den Favoriten zählen die Schweizer und die Schweden! Wir sind gespannt und freuen uns auf das Rennen!

09:14 Auch ein Vorteil für unser Team: Als Weltmeister hat der ÖSV das Recht die Läufer immer erst nach dem Gegner bekannt zu geben. Man kann also reagieren und muss nicht spekulieren

09:01 Die Auslosung steht auch schon: Österreich trifft im ersten Duell auf Belgien. Ja richtig, Belgien!

08:55 Marcel Hirscher ist im Bewerb dabei! Leider nicht am Start: Unsere Bronze-Kirchi!