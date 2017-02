Veith hakt WM ab "Jetzt feiere ich mal den 50er von der Mama"

"Kirchi" stand bei insgesamt sechs Weltmeisterschaften am Start. Drei Mal holte sie mit der Mannschaft Gold, ein Mal Silber. Dazu kommen drei Einzelmedaillen: Silber im Schladming-Slalom 2013, Kombi-Bronze 2015 in Beaver Creek sowie vor wenigen Tagen in St. Moritz.Das große Ziel, ein Einzel-Titel, blieb der 31-Jährigen verwehrt. Auch im Slalom wird sich der Traum voraussichtlich nicht erfüllen. Ein neunter Platz in Killington (US) war heuer das höchste der Gefühle."Ich habe keinen Druck mehr", sagt Kirchgasser, die sich seit längerer Zeit mit schweren Knieproblemen herumschlägt. "Ich habe meine Medaille in St. Moritz schon gemacht. Ich kann cool drauflos fahren und alles riskieren. Ich bin jetzt gefährlich."Ob der letzte WM-Auftritt zugleich der letzte bei einem Großereignis ist, lässt die Salzburgerin offen. 2018 steigen in Pyeongchang Olympische Winterspiele. Und eine Olympia-Medaille fehlt "Kirchi" noch im Sortiment.