"Gold ist möglich. Ich kenne diesen Berg. Ich weiß, wie man schnell fährt", sagt Lindsey vor ihrem ersten WM-Start am Dienstag. In Super-G, Abfahrt und der Kombi wird sie antreten. Am Sonntag stellte sie im WM-Ort die neue Eurosport-TV-Serie "Chasing History" vor. Kameras begleiteten sie nach ihrer Verletzung am Weg zurück. "Sie zeigen, wie ich wirklich bin." Nachsatz: "Ich bin nicht einfach."Lindsey Vonn haftet vor Großereignissen immer ein Spital-Geruch an. Zuletzt war sie immer verletzt und brillierte dann auch als Drama-Queen. Auch vor St. Moritz: Zuerst der komplizierte Oberarmbruch, dann der Comeback-Sieg. Doch die Favoritenrolle legte sie in den Fangnetzen von Cortina abgelegt. Sturz am Freitag, Sturz am Samstag. "Ich bin nicht voller Selbstvertrauen, aber ich bin bereit", stellt sie klar.Der verletzte Arm bereitet ihr weiter Probleme: "Ich kann mich schminken, aber keinen Pferdeschwanz binden. Auch das Händeschütteln tut weh."Noch wichtiger als WM-Gold ist ihr, die 86 Siege von Ingemar Stenmark zu knacken. "Das wäre Ski-Geschichte." Neun Erfolge fehlen ihr noch. Auch der Plan gegen die Männer eine Abfahrt zu bestreiten, wird konkreter: "Mein Trainer wird im Frühjahr der FIS Pläne vorstellen. Ich will dieses Rennen unbedingt." Als Strecke hat sie weiter ihr "Wohnzimmer" Lake Louise im Visier. "Diese Strecken kennen Männer und Frauen. Das wäre fair."