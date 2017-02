Lukas Schweighofer ist WM-Sprecher in St. Moritz. Das stört die Schweizer massiv, denn er ist Österreicher. (Foto: Facebook/Schweighofer)

Trotz Kritik und trotz der negativen Fan-Reaktionen haben die St. Moritzer bisher ihren Plan mit dem Österreicher als "WM-Speaker" durchgezogen. Die Schweizer "Aargauer Zeitung" bezeichnete die Stimme Schweighofers bei den Weltmeisterschaften im Engadin gar als "Ohrengraus".Mit Schweighofer zusammen moderiert Michael Sokoll, ein Schweizer, die WM im Zielbereich für die Fans. Auch an ihm stören sich die Fans. Laut Schweizer Zeitung " Blick " versucht Sokoll "krampfhaft, in perfektem Hochdeutsch zu parlieren". Wenigstens er solle in seiner Sprache eine "schöne Schweizer Färbung" haben.Der 30-jährige ORF-Hauptmoderator von "Guten Morgen Österreich" postete auf vor seiner Abreise nach St. Moritz Anfang Februar auf Facebook: "Ich freue mich und bin stolz, Teil eines höchstmotivierten Entertainment-Teams sein zu dürfen":