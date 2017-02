„Es war nicht das erste Mal“ Feller erklärt: Darum war er im Training hinter den Damen

"Endlich geht es in meinen Disziplinen los", freut sich der Kombi-Vizeweltmeister. Erwartet wird ein Gold-Duell mit Alexis Pinturault. "Am Blattl auf jeden Fall", sagt Hirscher. 2:3 liegt er bei der Anzahl der Saison-Siege zurück, dafür stand er immer (!) am Podest. "Auf diesem Hang ist aber ohnehin vieles möglich, es kann auch Überraschungen geben. Bei dieser WM haben nicht immer die Favoriten die Medaillen abgestaubt", sagt Hirscher, der auf Schlechtwetter hofft."Wenn die Prognosen stimmen, wird es bewölkt. Das wäre gut." Hintergrund: Je härter die Piste, desto wohler fühlt sich Hirscher. Mit seinem Team feilt er bis zuletzt an der richtigen Abstimmung. 20 "Riesen"-Ski hat der 27-Jährige in St. Moritz theoretisch zur Auswahl. Anders als im Weltcup will Hirscher bei der WM gleich im ersten Durchgang zu Höchstform auflaufen. "Das wird ein entscheidender Punkt sein, um möglichst wenig Rückstand aufzureißen. Das Hemmungslose muss sofort spürbar sein." Für Hirscher wäre es der erste Titel im Riesentorlauf. Letzter rot-weiß-roter Goldjunge: Hermann Maier vor zwölf Jahren.