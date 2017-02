Riesiger Druck bei WM Blick in Marcel Hirschers Schatzkiste

Schlechte Vorhersage für Freitag Nebel! Wetter-Phänomen sorgt in St. Moritz für Chaos

"Marcel hat Gliederschmerzen und erhöhte Temperatur. Er hat sich schon am Abend nicht wohlgefühlt und in der Nacht nicht geschlafen. Er lässt das Training aus, wie es weiter geht, wird man sehen", erklärt sein Pressebetreuer Stefan Illek.Hirscher bleibt heute mit einer Wärmeflasche im Bett in seinem Zimmer im Hotel Laudinella. Das für heute angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination am Montag lässt der Salzburger aus.Bei der WM hat Hirscher noch vier Einsätze geplant: Kombination (Montag), Teambewerb (Dienstag), Riesentorlauf (Freitag) und Slalom (Sonntag).