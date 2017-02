Alle Disziplinen im "heute.at"-Check Das sind unsere Medaillen-Hoffnungen in St. Moritz

Für Hirscher stehen 20 Paar Slalom-Ski, 20 Paar RTL-Ski, zehn Paar Super-G-Ski und zehn Paar Abfahrtsski zur Verfügung. Jedes Paar wird mit Bindungen, Platten und Schrauben geliefert. Das Material wird von den beiden Service-Männern Thomas Graggaber und Johann Strobl per Bus nach St. Moritz gebracht.Nicht nur die Skier sind essentiell für unseren Ski-Superstar. Für Hirscher stehen drei Helme für RTL, Super-G und Abfahrt und zwei verschiedene Helme für den Slalom parat. Der Salzburger kann zudem zwischen sechs verschiedenen Skibrillen wählen, dafür sind auch 60 Ersatzscheiben mit im Gepäck.Auch bei den Schuhen hat Hirscher die volle Auswahl um das perfekte Setup zu finden. Acht verschiedene Paar Schuhe mit Reserveschnallen und Ersatzschrauben werden in die Schweiz geliefert. Ebenfalls mit im Gepäck: 15 Kilo Grundwachs, 70 Feilen, spezielles Rennwachs und 40 Abziehklingen.Sollte Materialnachschub benötigt werden, kann jederzeit aus dem Lager in Altenmarkt nachgeliefert werden. Für Hirscher selbst steht eine Luftbrücke zur Verfügung. Sollte er sich für einen Heimatausflug entscheiden, würde dies mit einem Hubschrauber abgewickelt werden. Der ÖSV-Star plant aber, während der ganzen WM in St. Moritz zu bleiben.