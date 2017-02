Max Franz krönt seine tolle Saison mit einer WM-Medaille. Nach seinem Sieg in Gröden fuhr der Kärntner zu Bronze in der Abfahrt. Zwei Hundertstel langsamer und es wäre nur "Blech" geworden.Den WM-Titel holte sich der Lokalmatador Beat Feuz mit einer sensationellen Fahrt. Im Zielraum fielen fast die Tribünen in sich zusammen, so sehr wurde gejubelt. Nach seiner Goldenen im super-G schnappte sich Erik Guay (CAN) Silber in der Abfahrt.Geheimfavorit Vincent Kriechmayr konnte seine tolle Fahrt aus dem Training nicht wiederholen: "Leider ist eine verkürzte Abfahrt bei einer WM nicht optimal. Auch jetzt wo der Nebel sich verzogen hat, war es für die vorderen Nummern nicht ganz fair. Aber man kann es nicht mehr ändern, ich habe es auch selbst verbockt.Auch Hannes Reichelt und Matthias Mayer erwischten keine gute Fahrt und wurden schwer geschlagen.