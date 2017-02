Medaillen-Zeremonie mit Hirscher und Leitinger Roland Leitinger und Marcel Hirscher (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram)

Roland Leitinger holte am Freitag sensationell die Silber-Medaille im WM-Riesenslalom in St. Moritz. Selbst der eigene Fan-Klub konnte den Erfolg kaum fassen.

"Es waren rund 40 Fans von mir da, die sind um halb vier in der Früh mit dem Bus weggefahren. Sie haben gesagt, dass sie jetzt ein Hotel buchen wollen. Wäre schön, wenn sie hierbleiben können", sagte Roland Leitinger wenige Stunden nach seinem bisher größten Karriere-Erfolg. Mit einer Medaille rechnete offenbar nicht einmal sein engstes Umfeld - die Medaillenfeier wirft die Rückreisepläne des Fan-Klubs durcheinander.Verpassen würden die angereisten Fans auf jeden Fall etwas: "Ein richtiger Partytiger bin ich nicht, ich bin eher der harte Arbeiter. Aber heute können wir schon ein bisschen feiern." Leitinger fällt schließlich eine riesige Last von den Schultern. Im Weltcup wollte es bisher noch nicht mit einem Podestplatz klappen. Zweimal fuhr er bisher im Weltcup in die Top Ten. Ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft ging nun sein Knopf auf. "Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so laut geschrien habe als in dem Moment, als ich durchs Ziel fuhr. Ein echter Urschrei. Das war geil."