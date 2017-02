Eröffnung der Ski-WM 2017 Die besten Bilder der WM-Eröffnung in St. Moritz (Foto: GEPA pictures)

Michaela Kirchgasser Michaela Kirchgasser wurde am 18. März 1985 in Schwarzach im Pongau geboren. Ihr Weltcup-Debüt feierte sie am 9. Dezember 2001 beim Slalom in Sestriere. Dort belegte sie mit Startnummer 77 den 17. Platz. (Foto: Hans F. Punz)

"Sieben Läuferinnen können eine Medaille holen, ich auch – am besten Gold. Es ist mein Rennen des Jahres", stellt sie klar. Und: "Es ist meine letzte WM." Offen ist, ob nach der Saison Schluss ist, ober ob sie das Olympia-Jahr noch anhängt. "Das hängt vom Knie ab."Dass ihr ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel vor wenigen Wochen per Medien den Rücktritt nahelegte, kostet ihr nur ein Grinsen. " Die Aufhör-Debatte belastet mich nicht . Nur was mir der Herr Präsident ins Gesicht sagt, zählt für mich." Halten "Kirchis" Nerven am Freitag?Oft spielten die einen Streich. "Natürlich wäre mehr möglich gewesen in meiner Karriere", gibt sie zu. "Aber was wäre, wenn ich zehn oder 15 Rennen mehr gewonnen hätte? Wäre ich dann auch so eine offene und lustige Person? Ich bin eben, wie ich bin. Ich habe aus den Niederlagen viel gelernt – auch fürs Leben.": "Die Kombi ist ehrlich gesagt nicht meine große Stärke. Ich habe keine Ahnung, was ich im Slalom draufhabe.": "Ich will die Chance heute nützen. Das Ziel ist für mich sicher das Stockerl. Es wird aber sehr schwer.": "Es taugt mir, wenn ich auch einmal schnell fahren kann. Aber Technik-Bewerbe sind eher mein Spezialgebiet."