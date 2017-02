Große Emotionen nach dem Slalom Tränenreicher WM-Abschied von Michaela Kirchgasser

Den Slalom-Hattrick sicherte sich die gerade erst 21-Jährige mit Respektabstand. Shiffrin raste mit einem fulminanten zweiten Durchgang mit 1,64 Sekunden Vorsprung zum Sieg. "Das war ein echter cooler Lauf. So mag ich es, Ski zu fahren", strahlte das US-Girl im Ziel.Shiffrin ist nun seit vier Jahren bei Großereignissen ungeschlagen. Ein derartiges Slalom-Triple gab es erst ein Mal. Christl Cranz (SUI) holte in den 30er Jahren drei Goldene am Stück. Doch auch Wendy Holdener darf jubeln. Die Schweizerin holte ihre zweite Medaille bei den Titelkämpfen im eigenen Land. Frida Hansdotter fuhr in der Entscheidung auf Rang drei vor.Die ÖSV-Damen gingen leer aus. Michaela Kirchgasser fuhr auf den sechsten Rang. Auf Edelmetall fehlte der Salzburgerin eine halbe Sekunde. "Es war die Nervosität da, weil es mein letztes WM-Rennen war", sagte "Kirchi" mit Tränen in den Augen.Bernadette Schild kam als Zehnte ins Ziel. "Auf solchen Hängen fahr ich zu sauber, lass den Ski nicht richtig aus." Katharina Truppe kam auf Rang 19, Katharina Gallhuber fiel im zweiten Durchgang aus.1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:37,272. Wendy Holdener (SUI) +1,643. Frida Hansdotter (SWE) +1,754. Petra Vlhova (SVK) +1,895. Sarka Strachova (CZE) +2,056.(AUT) +2,227. Ana Bucik (SLO)= +2,628. Emelie Wikström (SWE) +2,93weiters:10.(AUT) +2,9719.(AUT) +3,63Den Live-Ticker zum Nachlesen finden Sie auf Seite 2.