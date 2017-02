Keine Organverletzungen Ski-Exot zur Beobachtung auf Intensivstation

Top im Training! Scheyer katapultiert sich in Favoritenkreis der Abfahrt

Das Donnerstag-Training der Herren für die WM-Abfahrt am Samstag musste nach 30 Läufern abgebrochen werden. Der Grund war wieder einmal der Nebel. Es herrschten chaotische Verhältnisse. Marcel Hirscher wurde zwischenzeitlich bereits ins Tal geschickt, ehe plötzlich wieder grünes Licht gegeben und das Training fortgesetzt wurde. Wenige Läufer später gab es die nächste Unterbrechung und schließlich den endgültigen Abbruch. Alexis Pinturault und Marcel Hirscher wären als nächste Fahrer an der Reihe gewesen.Doch das hartnäckige Wetterphänomen wird auch in den nächsten Tagen eine Rolle spielen. Für die Damen-Kombination am Freitag wird erneut Nebel vorhergesagt. Am Samstag soll es zur Königsdisziplin Herren-Abfahrt wieder sonniger werden, allerdings ist auch hier Nebel angesagt.