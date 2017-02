Marc Girardelli ist neuer Heute-Experte (Foto: marcgirardelli.com)

Tina Weirather vor Lindsey Vonn und Lara Gut – das war vor wenigen Tagen mein Tipp für den heutigen WM-Super-G der Damen. Bleibt das Wetter so schlecht, wird er nicht aufgehen. Besonders Weirather hat Probleme, wenn die Bedingungen nicht ideal sind.Plötzlich ist auch Anna Veith wieder ein Thema. Mit ihrer Klasse, ihrer Routine und ihrem wiedergewonnenen Selbstvertrauen hat sie nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und Vonn? Sie ist in Speed- Bewerben nach wie vor eine Macht. Ihr Motto "Siegen oder fliegen" könnte ihr aber in St. Moritz zum Verhängnis werden.Sie gewann zwar zuletzt, stürzte aber auch – und gerade bei einer WM riskierst du noch mehr im Weltcup. Das trauten die ÖSV-Chefs Romed Baumann im Herren- Super-G nicht mehr zu. Ihn nicht aufzustellen, war die richtige Entscheidung. Vincent Kriechmayr ist genau der Typ Rennfahrer, der bei einer WM groß überraschen kann.