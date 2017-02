Nicole Schmidhofer hat sich in St. Moritz sensationell zur Weltmeisterin im Super-G gekrönt. Die 27-Jährige erwischte vor allem das Mittelstück und den Zielhang nahezu perfekt und holte sich damit die Goldmedaille. Bislang war ein zweiter Platz im Weltcup ihr bestes Ergebnis im Super-G."Während der Fahrt habe ich mir gedacht, dass ich ein bisschen zu sehr abgebogen bin. Aber wahrscheinlich sind die anderen zu rund gefahren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe alles richtig gemacht. Mich freut es so, dass meine Eltern da sind", strahlte die frisch gebackene Weltmeisterin.Mit einer gebrochenen Hand zu Silber fuhr Tina Weirather (LIE). Die große Favoritin Lara Gut musste sich mit dem Trostpflaster Bronze zufrieden geben.Auf dem Weg zu einer Medaille hat Anna Veith in der Kompression einen Schlag erwischt und musste ihre Fahrt abbrechen. Dem angeschlagenen Knie ist aber zum Glück nichts passiert. Stephanie Venier hatte einen schweren Schnitzer nach einem zu weiten Sprung dabei, der ihr die chance auf Edelmetall kostete. Für die Tirolerin wurde es Platz 7. Völlig verpatzt hat es Tamara Tippler auf Rang 17.Lindsey Vonn nahm bei ihrem WM-Comeback nicht das volle Risiko und hat ein Tor ausgelassen. Sie wird aber in der Abfahrt sicher voll angreifen.