Christine Scheyer (Foto: GEPA pictures)

ÖSV-Ass Christine Scheyer zeigte im Abfahrtstraining der Damen, warum sie ihr Ticket bereits fix in der Tasche hat. Mit der drittbesten Laufzeit zählt sie zu den heißesten Medaillen-Anwärterinnen.



Die Top-Favoritin auf den Sieg in der WM-Abfahrt in St. Moritz heißt Ilka Stuhec. Die Slowenin hielt die Konkurrenz im Training am Donnerstag auf Abstand. Dahinter meldete Fabienne Suter Ambitionen auf eine Medaille bei der Heim-WM an, gefolgt von der österreichischen Scheyer.



Mehr folgt.



