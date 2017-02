Schock im ÖSV-Lager Mirjam Puchner veletzt sich im Abfahrtstraining schwer

Guay ist Überraschungs-Weltmeister Fünfter! Vincent Kriechmayr rast knapp am Podest vorbei

Mit WM-Titel in St. Moritz Erik Guay luchst Hannes Reichelt auch einen Rekord ab

Der Monegasse wurde im Akia abtransportiert, was die Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang des schweren Sturzes genährt hatte. Doch nach der Bergung musste der 28-Jährige intubiert werden. Eine genauere Diagnose steht jedoch noch aus.Jenot war bereits verdreht über den Sprung geflogen, konnte den Satz nicht mehr stehen und krachte auf den Rücken, verlor kurz das Beuwsstsein und blieb im Schnee liegen. Der Airbag war nicht aufgegangen.Der heftige Sturz des Monegassen ist bereits der dritte schwere Abflug. Zuvor hatte es Mirjam Puchner im Abfahrtstraining und am Montag den Kasachen Martin Khuber erwischt. Bei diesem konnten die Ärzte am Mittwoch leichte Entwarnung geben. Eine Lähmung droht nun nicht mehr.