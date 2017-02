Top im Training! Scheyer katapultiert sich in Favoritenkreis der Abfahrt

Vincent Kriechmayr kommt mit der WM-Piste in St. Moritz gut zurecht. Das stellte der Fünfte im Super-G auch im zweiten Abfahrtstraining unter Beweis, stellte mit 1:40,31 eine furiose Bestzeit auf, an die kein Speed-Ass herankam. Das brachte dem Oberösterreicher auch das dritte Abfahrts-Ticket ein. "Da ist mir gleich ein genialer Lauf geglückt. Ich war ziemlich am Limit", atmete der 25-Jährige durch.Matthias Mayer und Romed Baumann konnten mit der Sensationsfahrt nicht mithalten. Der Kärntner (+1,34) liegt als Trainings-Dritter in der Pole-Position für das vierte Ticket, das per Trainerentscheid vergeben wird. "1,3 Sekunden sind für mich nicht mehr drinnen", erkannte der Kärntner Top-Leistung des Teamkollegen an. Romed Baumann (5., +1,60) wird wohl nur die Zuschauerrolle bleiben.Die Topstars deckten ihre Karten noch nicht auf. Mitfavorit Beat Feuz stellte früh ab und landete mit 1,30 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz, Super-G-Weltmeister Erik Guay riss als Vierter 1,41 Sekunden Rückstand auf. Kjetil Jansrud landete auf Rang acht. Hannes Reichelt (+1,86) musste sich mit Rang zehn begnügen.1.(AUT) 1:40,312. Beat Feuz (SUI) +1,303.r (AUT) +1,344. Erik Guay (CAN) +1,415.(AUT) +1,606. Carlo Janka (SUI) +1,717. Johan Clarey (FRA) +1,778. Kjetil Jansrud (NOR) +1,79weiter:10.(AUT) +1,8621.(AUT) +2,42