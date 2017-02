Hirscher watscht Reporter ab "Größtes Problem: in der Früh die Kaffeemaschine einschalten"

Frühes Aus gegen die Schweden Hirscher: "Kippstangen-Technik wird sich durchsetzen"

Silber gewonnen, nicht Gold verloren Hirscher: "Gehe dank Medaille befreit in RTL und Slalom"

Marcel Hirscher Marcel Hirscher jubelt über seinen Kombinations-WM-Titel 2015 (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram)

Marcel ließ sich durch eine Lapalie ins Boxhorn jagen. Wenn er sagt, dass mit seinem Statement die Sache abgeschlossen ist, liegt er falsch. Marcel lieferte seinen Kritikern Munition, indem er eine Schwachstelle verriet. Das könnte er bei Pleiten in Zukunft zu spüren kriegen. Hirscher will perfekt sein.Auf der Piste ist er das oft, vor der Kamera lässt ihn der Perfektionismus hölzern wirken. Ski-Fans verehren ihn, Nicht- Sport-Fans ist er zu steif. In St. Moritz hat Marcel noch nie gewonnen. Ich wünsche ihm, dass er heute ganz oben steht. Der aggressive Schnee spricht aber für seinen großen Rivalen Alexis Pinturault . Aufpassen auf Mathieu Faivre!