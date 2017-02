10:51 Die Entscheidung steigt um 13.00 Uhr

10:51 Das Ergebnis (nach 40 Läuferinnen):

1. Tessa Worley (FRA) 1:02,01

2. Sofia Goggia (ITA) +0,48

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,72

4. Federic Brignone (ITA) +1,10

5. Simone Wild (SUI) +1,11

6. Nina Löseth (NOR) +1,21

7. Ana Drev (SLO) +1,31

8. Stephanie Brunner (AUT) +1,34

weiters:

11. Bernadette SChild (AUT) +1,52

19. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,88

23. Anna Veith (AUT) +2,25

10:48 Die Top-Favoritin ist auf Medaillenkurs! Tessa Worley hat im ersten Durchgang die klare Bestzeit ins Ziel gelegt. Mit Nummer eins fuhr die Französin die schnellste Zeit, die niemand mehr knacken konnte. Mit Sofia Goggia und Mikaela Shiffrin liegen nur zwei Verfolgerinnen innerhalb einer Sekunde.



Dahinter wird es spannend. Stephanie Brunner (8.) und Bernadette Schild (11.) liegen n Schlagdistanz zu einer Medaille. Michaela Kirchgasser und Anna Veith fassten großen Rückstand aus.



Doch für den zweiten Lauf werden hohe Temperaturen angesagt, die Piste könnte ähnlich wie in der Herren-Kombination in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn der Hang wurde nicht vereist.

10:44 Bernadette Schild: "Ich bin sehr zufrieden, Hab gemerkt, dass im Schlussteil noch mehr möglich gewesen wäre. Mein Ziel war in die Top-15 zu kommen. Ich werd locker ans Werk gehen, ich war nervös, weil ich als Letzte nominiert wurde, da will man zeigen, dass man es verdient hat."

10:43 Anna Veith: "Oben weg waren sehr viele Spuren, ich hab mir schwer getan, in den Lauf zu finden. Oben war der Rückstand schon groß, die Schrägfahrt ist sehr schlagig. Erst im Mittelteil bin ich besser ins Fahren gekommen. Da kann man nicht mehr viel retten. Nach einer Knieverletzung ist es sehr schwierig."

10:41 Kristin Lysdahl (NOR) fährt mit einer starken Fahrt auf den guten 12. Rang (+1,63)

10:39 Camille Rast fasst als 26. einen Riesenrückstand a8s (+3,42)

10:38 Tina Robnik (SLO) fährt auf den guten 14. Rang (+1,69)

10:37 BRAVO! Bernadette Schild (AUT) packt die direkteste Linie aus und katapultiert sich auf den starken 11. Rang (+1,52)

10:36 Kajsa Kling (SWE) kommt nicht über Rang 23 hinaus (+2,70)

10:34 Eine echte Talentprobe. Melanie Meillard (SUI) kommt auf den guten 18. Platz (+2,08)

10:31 Da bekommt Katharina Truppe bereits im obersten Streckenteil eine Packung aufgebrummt, fädelt beim letzten Tor ein und stürzt ins Ziel. Das wird als Ausfall gewertet.

10:30 Die nächste ÖSV-Hoffnung steht im Starthaus. Kathi Truppe!

10:29 Maria Pietilä-Holmner (SWE) kämpft nach ihrer Knieverletzung mit der Form, landet mit grßem Rückstand auf Rang 20 (+2,57)

10:26 Mikaela Shiffrin: "In manchen Teilen ab ich mich sehr kraftvoll gefühlt. Im zweiten Lauf will ich noch einmal angreifen, es gibt keine Gründe, nicht voll anzugreifen."

10:26 SCHADE! Auf dem Kurs ihres Trainers kommt Anna Veith nicht ins Spitzenfeld. Die Salzburgerin wird in den Toren etwas weit und landet nur auf Rang 19 (+2,25)

10:24 Jetzt wird´s spannend. Die Titelverteidigerin Anna Veith steht im Starthaus!

10:24 Nur ein kurzer Auftritt von Coralie Frasse-Sombet. Die Französisn rutscht am Ski aus und fliegt aus dem Kurs.

10:23 Adeline Baud-Mugnier (FRA) kann es ihrer Landsfrau Tessa Worley nicht nachmachen und landet auf Rang 14 (+1,87)

10:22 Sra Hector (SWE) liefert eine bessere Fahrt und kommt auf Rang 12 (+1,67)

10:21 Obwohl der Lauf zügig gesetzt ist, bleibt Ilka Stuhec (SLO) chancenlos. Rang 17 und die rote Latenre (+2,59)

10:20 Riesen-Rückstand für Frida Hansdotter. Die Schwedin landet nur auf dem 16. und letzten Platz (+2,08)

10:18 Petra Vlhova (SVK) kommt nichgt über Rang 11 hinaus (+1,65)

10:17 Michaela Kirchgasser: "Beim Fehler war ich zu früh am Innenski, da hat´s mir den Ski deppert weggerissen, danach um die Spur mehr riskiert, jetzt hoff ich, dass sie mich schön zum Cut reinfahren. da geb ich ordentlich Gas."



Stephanie Brunner: "Reingekommen bin ich nicht so gut, doch dann ist es besser geworden. Damit kann man schon zufrieden sein."

10:14 Stark! Die erste Schweizerin im Rennen zeigt auf! Simone Wild rast auf Rang 5 (+1,11)

10:12 Ein komplett verkorkster Lauf von Marie-Michele Gagnon (CAN). Den ersten Übergang komplett vergeigt. So reicht das nur für Rang 13 (+2,05)

10:10 Da war mehr möglich! Stephanie Brunner (AUT) kommt trotz eines Patzers auf Rang 7 (+1,347) Auf einen Medaillenrang fehlen sechs Zehntel.

10:08 Mit ihrer gebrochenen Hand kann Tina Weirather (LIE) nicht mithalten, rutscht auf Rang 9 zurück (+1,78)

10:06 Ragnhild Mowinckel (NOR) verpasst beim blind anzufahrenden Tor die Linie komplett und bekommt dafür die Rechnung präsentiert. Rang 9 (+1,87)

10:04 Manuela Mölgg (ITA) bleibt im Lauf immer zu spät, trifft die Tore nicht, muss nachdrehen. Das reicht nur für Rang 7 (+1,42)

10:03 Schade! Ein Fehleri m Flachstück kostet Michaela Kirchgasser viel Tempo. Damit summiert sich der Rückstand. Nur Rang 8 (+1,88)

10:01 Die erste Österreicherin! Daumen drücken für Michaela Kirchgasser!

10:00 Nina Löseth probiert es mit viel Gefühl, doch da fehlt im Mittelteil die Dynamik. Für die Norwegerin reicht es nur für Rang 5 (+1,21)

09:58 Großer Rückstand für Ana Drev! Die Slowenin kassiert mit einer zu verhaltenen Fahrt großen Rückstand. Nur Rang 5 (+1,31)

09:56 Auch Federica Brignone (ITA) zerschellt an der Bestzeit von Worley. Kein optimales Setup bei der Italienerin, immer wieder rutscht sie weg. Rang 4 (+1,10)

09:54 Marta Bassino (ITA) kommt nicht in Fahrt, verliert extrem viel Zeit ohne großen Fehler. Rang 4 (+1,49)

09:52 Keine ideale Fahrt von Mikaela Shiffrin! Der US-Amerikanerin ist der Kurs zu zügig. Nur Rang 3 (+0,72).

09:50 Da patzt Sofia Goggia (ITA) bereits in den ersten Toren, kann in den letzten Toren aber noch Zeit gutmachen. Rang 2. (+0,48)

09:48 Aus und vorbei! Mit Viktoria Rebensburg (GER) ist eine der Mitfavoritinnen früh draußen. Die Deutsche wird ausgehoben und fährt am Tor vorbei.

09:46 Das ist die erste Bestzeit! Tessa Worley (FRA) legt die erste Bestmarke ins Ziel. Mal sehen, was diese Zeit wert ist. 1:02,01

09:44 Und es geht los! Topfavoritin Tessa Worley eröffnet den WM-Riesentorlauf.

09:30 Die wohl gefährlichste Außenseiterin: Viktoria Rebensburg. Die Deutsche gewann den Bewerb beim Weltcup-Finale im März.

09:29 Anna Veith: "Mit der Kurssetzung bin ich sehr zufrieden. Den Torabstand haben wir trainiert, den Hang kann man nicht so leicht simulieren."

Bernadette Schild: "Riesentorlauf ist immer spannend für mich, ich weiß nie was rauskommt. Für mich ist es schon ein Erfolg, heute dabei zu sein."

Stephanie Brunner: "Ich werd heute sicher attackieren. Aber nicht mehr als 100 Prozent, sonst lieg´ß ich wieder draußen."

09:26 Die Statistik spricht gegen die ÖSV-Damen, denn in der laufenden Saison fuhren die Österreicherinnen noch keinen Stockerlplatz ein.

09:21 Zum Favoritenkries zählen die Österreicherinnen jedoch nicht. Neben der dreifachen Saisonsiegerin Tessa Worley (FRA) zählen auch Mikaela Shiffrin (USA) sowie die Italienerinnen Goggia, Brignone, Bassino und Mölgg.

09:19 Gute Pistenbedingungen! Die Unterlage wurde neu präpariert, allerdings nicht vereist. Der Schnee ist dadurch sehr griffig. Die Piste wird im ersten Durchgang halten. Im zweiten könnte es Probleme geben.

09:16 Der erste Durchgang wird von Veiths Spezialtrainer Meinhard Tatschl gesteckt. Sicherlich ein Vorteil für die ÖSV-Damen.

09:15 Die österreichischen Damen gehen mit fünf Starterinnen ins Rennen. Anna Veith war als Titelverteidigerin fix gesetzt.

09:14 Die unglaubliche Serie der ÖSV-Damen kann heute eine Fortsetzung finden. Denn bisher holten die rot-weiß-roten Girls in jedem Bewerb eine Medaille. Und das bisher in jeder Farbe.

09:01 Das Programm ist bestätigt. Dem Damen-RTL steht nichts mehr im Weg

Ladies' GS program at #stmoritz2017 confirmed with 9:45/13:00 CET start times. Second run TV break after 30 shortened to 8 min. — FIS Alpine (@fisalpine) 16. Februar 2017

08:54 Die wichtigsten Nummern:

1. Tessa Worley (FRA)

2. Viktoria Rebensburg (GER)

3. Sofia Goggia (ITA)

4. Mikaela Shiffrin (USA)

5. Marta Bassino (ITA)

6. Federica Brignone (ITA)

7. Ana Drev (SLO)

8. Nina Löseth (NOR)

9. Michaela Kirchgasser (AUT)

10. Manuela Mölgg (ITA)

11. Ragnhild Mowinckel (NOR)

12. Tina Weirather (LIE)

13. Stephanie Brunner (AUT)

14. Marie-Michele Gagnon (CAN)

15. Simone Wild (SUI)

weiters:

22. Anna Veith (AUT)

24. Katharina Truppe (AUT)

27. Bernadette Schild (AUT)