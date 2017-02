Die Konkurrenz deklassiert Mikaela Shiffrin holt das Gold-Triple im Slalom

Pausenprogramm bei der WM Coole Elvis-Kombo schmettert "Fürstenfeld" von STS

250.000 Euro Riesenkosten für Schweizer TV nach Kameracrash

"Ich habe zwar versucht zu attackieren. Ich darf mich nicht beschweren, es war meine beste Saison-Platzierung und das bei der WM. Ich genieße trotzdem den Tag, es war ja auch mein letztes WM-Rennen", analysierte Kirchgasser beim TV-Interview.Dann flossen aber Abschiedstränen: "Es ist einfach schön, wenn man das was man liebt so lange tun kann und darf. Das habe ich immer genossen, es ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber das Ende ist doch schon nahe. Es ist überwältigend, wenn so viele Leute hinter einem stehen, da wird man schon einmal emotional."