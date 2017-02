Kirchgasser greift im WM-RTL an "Niemand wird mir zum zehnten Platz gratulieren"

Knie bereitet Sorgen WM-Flucht beendet! Anna Veith tat Abstand gut

Lindsey Vonn im "Heute"-Talk "Für den Playboy reicht es nicht"

Der ehemalige Weltmeister ist heute für die Sicherheit der Speed-Herren zuständig. Um genau die war er bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz aber sehr besorgt. Er sei noch nie so erleichtert gewesen, als er eine Ortstafel im Rückspiegel gesehen habe, erklärte er den OÖN. "Ich hatte vom ersten Tag an eine Riesenangst, dass jemand stirbt. Da haben viele Exoten mit ihrem Leben gespielt." Ihnen fehle die nötige Abfahrts-Erfahrung."Irgendwann habe ich sie dann beim Startrichter zusammengetrommelt und ihnen glasklar gesagt:Wenn von denen noch einer etwas riskiert, dann brechen wir ab. Aus, Schluss." Er appellierte anschließend, dass in Zukunft nur noch Fahrer mit FIS-Punkten in den entsprechenden Disziplinen startberechtigt sein sollten.