WM-Kombination der Herren Das Siegespodest: Mauro Caviezel, Luca Ärni und Marcel Hirscher (Foto: GEPA pictures/ Mario Kneisl)

"Die Hundertstel reißen mir in diesem Winter die Haare aus dem Kopf", ärgerte sich der Salzburger im "ORF"-Interview. Schließlich fuhr der Salzburger zum zehnten Mal in diesem Winter auf den zweiten Platz, wurde mit dem knappsten aller Rückstände geschlagen. "Aber Luca war einfach besser", gratulierte der 27-Jährige fair. "Cool, im Schweizer Sandwich zu sein. zu sein. Ich weiß, wie toll es ist, vor Heimpublikum zu gewinnen."Mit dem Blick auf die letzten Tage im Krankenbett kam dann auch die Freude beim Salzburger zurück. Schließlich entschied sich der Titelverteidiger trotz seines Fixplatzes erst spät für ein Antreten. "Da gab es viele Für und Wider. Ich hab viel nachgedacht."Doch noch vor den Technik-Bewerben hat Hirscher seine Medaille: "Das WM-Ziel ist erreicht. Vor zwei Tagen bin ich noch über der Klomuschel gehängt." Die Magen-Darm-Infektion macht dem Salzburger auch weiterhin zu schaffen. Ein Start im Teambewerb ist deshalb noch nicht entschieden. "Der Gesundheitszustand könnte besser sein."Die Piste spielte den Slalom-Assen wie vor zwei Jahren bei Hirschers WM-Titel in die Karten. "Die Bedingungen waren am Limit, sehr grenzwertig. Die Piste hat uns sicher mehr geholfen, als es uns recht war." Trotz seiner Freude zeigte der Salzburger auch Verständnis für die Speed-Asse, die chancenlos waren. "Ich hab nicht gedacht, dass es reicht. Der Romed ist eine Abfahrt gefahren, wo du dir nur gedacht hast: Ja Wahnsinn." Hirscher hofft nun auf bessere Bedingungen für die Technik-Bewerbe.